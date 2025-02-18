 

На трассе Казань - Оренбург полицейские задержали полицейского, перевозившего наркотики

 

На 75-м километре трассы Казань — Оренбург полицейские остановили автомобиль, за рулём которого был оперативный дежурный 33-го отдела полиции Московского района Петербурга Али В., а на пассажирском сиденье некто Ренат И. В автомобиле обнаружено более 7,5 кг наркотиков

В Ленинградской области обнаружили тело женщины, пропавшей в начале февраля. Её нашли в овраге у дороги, ведущей в деревню Романовка Гатчинского района. Выяснилось, что 2 февраля её убил мигрант из Таджикистана, после чего уехал к себе на родину, его задержали уже там. Мигрант ранее уже был судим по тяжкой статье и депортирован из России, но потом вернулся в РФ.

В Верхней Пышме (Свердловская область) некто Равшан периодически избивал свою жену Елену, с которой у него двое детей, а после развода принялся преследовать и угрожать. По словам Елены, полиция не вмешивается в происходящее.


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APN.ru