 

Президент РФ подписал закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам

 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит «период охлаждения» по потребительским кредитам (выдача суммы с отсрочкой и проверками). Кредиты или займы на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут выдавать с отсрочкой минимум четыре часа. Для сумм свыше 200 тысяч рублей установлена отсрочка 48 часов. При этом из «периода охлаждения» выведены кредиты, при получении которых затруднительно совершить мошеннические действия. К таким кредитам относятся ипотека, автокредиты, кредиты с поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов и некоторые другие.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Просроченная задолженность других стран перед Россией оценивается в 25%
» Спекулянты на ЧМ-2018 объявлены вне закона
» 8 миллионов россиян являются потенциальными банкротами
» Владимир Путин подписал указ об увеличении суммы застрахованных банковских вкладов
» Единая Россия выступила в поддержку ростовщиков
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Сделанное на совесть

Сделанное на совесть

\

"Проблема карусели"

Русская песня. Шатунов

Русская песня. Шатунов

Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, в Белгородской области погибший, в Курской повреждены 50 объектов культурного наследия

  • 09:13
  • 200

Президент РФ подписал закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам

  • 09:03
  • 176

Минкультуры требуется историко-культурная экспертиза, чтобы исправить имя графа Монте-Кристо на имя убийцы Пушкина

  • 08:59
  • 211

Илон Маск и Владимир Соловьёв понадеялись на милость искусственного интеллекта

  • 21:41
  • 269

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Липецке, Белгородской области, ДНР

  • 21:05
  • 236

Очередной искатель убежища наехал на толпу людей в Германии, во Пскове мигранты готовили теракт

  • 17:56
  • 307
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru