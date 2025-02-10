РФ выделила тысячу бюджетных мест для Таджикистана; в Ульяновске вуз зачислял мигрантов без знания русского языка





РФ помогает готовить специалистов для развития Таджикистана посредством выделения квот на обучение в российских вузах за счёт российского бюджета. В 2025 году РФ выделила для республики одну тысячу мест для обучения по квоте. "Квотная кампания, конечно, проводится для того, чтобы помочь нашему союзному государству Таджикистану в подготовке кадров для страны, для экономики страны, для ее развития. То есть мы прежде всего готовим специалистов для Таджикистана, которые после обучения в Российской Федерации вернутся в свою страну и продолжат здесь свою трудовую деятельность", - заявил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев.





Руководство Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) обвинено в злоупотреблениях. По данным Следственного комитета, лица из числа руководства университета с 2022 года по 2025 год безосновательно зачислили в вуз иностранцев, которые не знают русский язык. Из бюджета России на этих студентов выделялись деньги. Суммарное число зачисленных таким образом студентов-иностранцев составило не менее 129 человек. Ущерб бюджету достигает 20 миллионов рублей. Возбуждено дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.

