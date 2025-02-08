Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим

В 6:41 утра 8 февраля энергосистема Калининградской области была переведена в автономный режим
. Переток Литва — Калининград завершён. Нагрузку всех потребителей в настоящее время обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская и Талаховская ТЭС. Суммарная же мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона.
В то же время калининградские электростанции (Маяковская, Талаховская, Прегольская, Приморская и Калининградская ТЭЦ-2)
работают на газе, одна - угле
. Из топливных природных ресурсов в Калининградской области есть только торф; по мнению специалистов
, его можно использовать для обогрева жилых домов, но не для выработки электроэнергии. Ветропарк и солнечную генерацию было принято решение в Калининградской области не развивать из-за малой эффективности.