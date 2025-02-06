В Челябинской области похитили миллиард из бюджетных средств

В Челябинской области завели дело о хищении миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных на поддержку многодетных семей. В одном из банков Снежинска работает ревизионная комиссия, сотрудники Следственного комитета и ФСБ изъяли документы в головном офисе банка, провели допросы и обыски у руководящего состава банка. Основным акционером банка является один из бывших вице-губернаторов области, дети которого живут не в России. Ранее был замешан в сомнительном банкротстве нескольких ключевых промышленных предприятий региона.