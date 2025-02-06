 

Наступление ВСУ в Курской области; в Белгородской трое погибших мирных жителей

Три человека - мужчина и девушки 18 и 14 лет - погибли в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на автомобиль в районе села Логачёвка Белгородской области. 
Началось новое наступление ВСУ в Курской области. Украинцы движутся в направлении Русской Конопельки, Плёхова, возможно также наступление в сторону Глушкова. Говорится о километровой наступающей колонне, множестве "Абрамсов". Идут бои в районе села Уланок. ВСУ подтягивают резервы из Сумской области.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о боевых действиях на "брянском направлении"; Минобороны о боевых действиях на территории Брянской области не сообщало.
Украинцы атаковали водоснабжающую организацию в Горловке (ДНР). Школа, детсад и восемь жилых домов повреждены в результате обстрела со стороны украинской армии поселка Пантелеймоновка к северу от Ясиноватой.
В Новой Каховке из-за сброса боеприпаса с беспилотника ранен мирный житель, затем ранена ещё одна мирная жительница.
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