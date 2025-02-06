Наступление ВСУ в Курской области; в Белгородской трое погибших мирных жителей

Три человека - мужчина и девушки 18 и 14 лет - погибли
в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на автомобиль в районе села Логачёвка Белгородской области.
Началось новое наступление ВСУ
в Курской области. Украинцы движутся в направлении Русской Конопельки, Плёхова, возможно также наступление в сторону Глушкова. Говорится о километровой
наступающей колонне, множестве "Абрамсов". Идут бои
в районе села Уланок. ВСУ подтягивают резервы
из Сумской области.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил
о боевых действиях на "брянском направлении"; Минобороны о боевых действиях на территории Брянской области не сообщало.
Украинцы атаковали
водоснабжающую организацию в Горловке (ДНР). Школа, детсад и восемь жилых домов повреждены
в результате обстрела со стороны украинской армии поселка Пантелеймоновка к северу от Ясиноватой.
В Новой Каховке из-за сброса боеприпаса с беспилотника ранен
мирный житель, затем ранена
ещё одна мирная жительница.