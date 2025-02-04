Российское гражданское судостроение обеспечивает десятую часть от необходимого выпуска

В 2025-2036 гг. российским гражданским заказчикам нужно 2,3 тысячи судов, однако построить такое количество невозможно. Как отмечал в конце января заместитель гендиректора Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Бузинов, с 2011-го по 2022 годы, российские верфи смогли построить только 201 гражданское судно. Таким образом, сохранение имеющихся темпов смогло бы обеспечить десятую часть спроса.

Новая стратегия ОСК предусматривает рост скорости сдачи в несколько раз, то есть до 600-750 единиц, но объём выпуска верфей будет напрямую зависеть от масштабов государственной поддержки. Сложившуюся модель компании Бузинов охарактеризовал как планово убыточную: предприятия берут на себя все риски, связанные с кооперацией поставщиков, а любой срыв поставок приводит к сокращению рентабельности и переносу сроков сдачи заказов.

Предполагается, что госзаказ и сокращение количества верфей позволят минимизировать убытки. Также предполагается цифровизация процесса судостроения, создание новой среднетоннажной версии, освоение предприятиями выпуска судового комплектующего оборудования.

Однако в любом случае заявленная цель строительство 600-750 судов к 2036 году пока выглядит «супероптимистично»; по сравнению с китайскими верфями российские неконкурентноспособны по стоимости и срокам.





В 2023 году ОСК передали под управление ВТБ, а глава банка Андрей Костин назвал модернизацию петербургских верфей одной из главных задач на ближайшие годы и в то же время выразил сомнения в возможности найти необходимые средства.