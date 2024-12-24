 

Списание судов в РФ в 2-4,5 раза превосходит строительство новых

 

Темпы списания судов в морском флоте России в настоящее время почти в два раза превосходят скорость строительства новых, а в речном флоте скорость строительства отстаёт от выбытия в 4,5 раза. Такая оценка указывается в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании. 

До 2022 года потери удавалось компенсировать за счёт фрахта иностранных судов, но из-за санкций эти возможности сильно ограничены. 

Высокие ставки по кредитам, а также длительные сроки окупаемости не позволяют судоходным компаниям заказывать новый флот самостоятельно. Сделать это они смогут только при условии государственной поддержки.

В общей сложности России в период до 2030 года необходимо построить 1,4 тысячи судов внутреннего водного транспорта и 500 единиц морского, отмечается в документе.

В начале декабря глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков отметил, что на достройку заказанных государством и частными компаниями судов нужен триллион рублей. 


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