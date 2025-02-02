В МВД назвали число нелегальных мигрантов в РФ

По информации МВД РФ, около 670 тыс. мигрантов находятся в РФ нелегально, сказал первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. По данным Горового, в РФ более половины нелегально находящихся в РФ иностранцев - женщины. До 30 апреля все нелегалы могут обратиться в МВД и профильные ведомства за легализацией своего статуса в РФ, и тогда они не будут высланы, и им не будет запрещён въезд в РФ.

Уголовное дело о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан возбуждено в отношении жительницы Тольятти, которая зарегистрировала в своей квартире порядка 200 человек.