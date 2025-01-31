 

Сотрудница Краснодарского заксобрания помогала СВО и поплатилась

В Телеграме появился пост Дианы Купридо, пресс-секретаря законодательного собрания Краснодарского края. С апреля 2022 года Диана и её муж, капитан запаса Максим Князев, ведут телеграм-канал "Чёрные береты Каспия". Как писала газета "Красная звезда" в январе 2024 года, "канал... популярен среди основной массы военнослужащих 177-го полка. «ЧБК» для них не просто звено, связывающее их с родными и близкими, но также ещё и их благодетель-волонтёр, который на протяжении более полутора лет выступает с посреднической миссией между благотворительными организациями, отдельными меценатами с одной стороны и сражаю­щими на передовой батальонами каспийских морпехов – с другой". За 2023 год были собраны 13 млн 741 тыс. рублей, что пресс-секретарь отразила в своей налоговой декларации.
Теперь Диана Купридо сообщает о начавшихся проблемах:
 
В ноябре 2024 года, когда хохол уже несколько месяцев оккупировал Курскую область, я с удивлением узнала, что чиновнику помогать своей армии бить врага — значит заниматься «противозаконной деятельностью». А мои доказательства о расходовании народных средств вообще не являются доказательствами.
Какие нужны? Ответа я не получила. Потратив уйму времени, я предоставила детальный отчёт, разбитый по месяцам и сборам, по каждой покупке и по каждому переводу за 2023 год. С чеками, сканами переводов и ссылками на посты, где это всё отражено.
Уважаемая комиссия думала, думала да придумала: сведения не в полном объёме. Как выглядит полный — сама не знает. «Случай не типичный».
Основная претензия высоких государственных мужей в том, что я в принципе веду сборы в помощь нашей армии на свою карту.  
Купридо сообщила о намерении покинуть работу в Заксобрании. 
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