Сотрудница Краснодарского заксобрания помогала СВО и поплатилась

В ноябре 2024 года, когда хохол уже несколько месяцев оккупировал Курскую область, я с удивлением узнала, что чиновнику помогать своей армии бить врага — значит заниматься «противозаконной деятельностью». А мои доказательства о расходовании народных средств вообще не являются доказательствами.

Какие нужны? Ответа я не получила. Потратив уйму времени, я предоставила детальный отчёт, разбитый по месяцам и сборам, по каждой покупке и по каждому переводу за 2023 год. С чеками, сканами переводов и ссылками на посты, где это всё отражено.

Уважаемая комиссия думала, думала да придумала: сведения не в полном объёме. Как выглядит полный — сама не знает. «Случай не типичный».

Основная претензия высоких государственных мужей в том, что я в принципе веду сборы в помощь нашей армии на свою карту.

