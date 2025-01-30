 

Счётная палата: Росстат закупил планшетов почти на 10 млрд и использовал 15% из них

 

Счётная палата, проведя аудит, пришла к выводу, что большая часть планшетов, на закупку которых Росстат потратил 9,2 миллиарда рублей в период 2011-2020 годов, оказались не нужны и даже не распаковывались на складах. 

Ведомство закупило 391,9 тысячи устройств, однако по состоянию на 1 сентября 2024 года использовались в работе только 17,7 тысячи планшетов (4,5 процента). Еще 42,7 тысячи переданы другим организациям (10,9 процента).

Лежащие на складах планшеты закупали для проведения переписи населения, в том числе их должны были использовать для Всероссийской переписи населения в 2021 году.

При таком количестве запасов Росстат планирует закупить еще 102,2 тысячи планшетов в рамках подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года.

 


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