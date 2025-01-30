 

Генпрокуратура: владельцы аэропорта "Домодедово" вывели в недружественные юрисдикции 18 млрд рублей

Владеющие через иностранные фонды группой компаний "Домодедово" Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в 2021-2023 годах под видом погашения займов вывели "в недружественные юрисдикции" 18 млрд рублей прибыли аэропорта, сказано в иске Генпрокуратуры РФ. "Установив в нарушение закона №57-ФЗ иностранный контроль над <…> стратегическими обществами, Каменщик Д.В. и Коган В.М. следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике. Для этого ими саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, а выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно вследствие чего они похищаются", - говорится в иске Генпрокуратуры. Ведомство требует передать 100% долей в управляющем аэропортом ООО "ДМЕ Холдинг" государству.
 
Также Минтранс РФ обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd с просьбой приостановить их корпоративные права в отношении МКООО "ТПС Авиа Холдинг ЛТД" - единственного владельца ООО "Шереметьево Холдинг", которое контролирует более 66% акций в АО "Международный аэропорт Шереметьево".  
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