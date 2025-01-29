 

Сирийские власти захотели от РФ компенсацию, реконструкцию и восстановление

 

Делегация России во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым встретилась с новой сирийской администрацией. По сообщению сирийского агентства Sana, в ходе переговоров российская сторона поддержала позитивные изменения в Сирии. «Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление».

 

В Кремле не стали комментировать сообщения о планах Сирии получить компенсацию от России. «Нет, я оставляю эти сообщения без каких-либо комментариев», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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