Сирийские власти захотели от РФ компенсацию, реконструкцию и восстановление

Делегация России во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым встретилась с новой сирийской администрацией. По сообщению сирийского агентства Sana, в ходе переговоров российская сторона поддержала позитивные изменения в Сирии. «Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление».

В Кремле не стали комментировать сообщения о планах Сирии получить компенсацию от России. «Нет, я оставляю эти сообщения без каких-либо комментариев», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.