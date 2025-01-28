Путин заявил, что отвёл войска из-под Киева, чтобы "не допустить серьёзного кровопролития"

В рамках переговорного процесса с Украиной в 2022 году Россия понимала, что может быть обманута, но отвела войска от Киева во избежание кровопролития и эскалации конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Путина, к нему обратились лидеры некоторых европейских стран и заявили, что Украина не может подписать мирный договор «с пистолетом у виска», после чего было предложено отвести войска от Киева. «Исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», — заявил Путин.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что организация будет требовать «специального трибунала» для президента России Владимира Путина. По его словам, в 2025 году Украина будет "ключевым приоритетом". "Мы стремимся сделать все возможное, чтобы создать компенсационный комитет и конкретный механизм компенсации. Совет Европы должен играть здесь лидирующую роль".