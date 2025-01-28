 

Путин заявил, что отвёл войска из-под Киева, чтобы "не допустить серьёзного кровопролития"

 

В рамках переговорного процесса с Украиной в 2022 году Россия понимала, что может быть обманута, но отвела войска от Киева во избежание кровопролития и эскалации конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. 

По словам Путина, к нему обратились лидеры некоторых европейских стран и заявили, что Украина не может подписать мирный договор «с пистолетом у виска», после чего было предложено отвести войска от Киева. «Исходя из соображений недопущения кровопролития серьезного, войны какой-то серьезной, мы все-таки на это согласились и в конце марта начали вывод войск из-под Киева», — заявил Путин.  

 

 

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что организация будет требовать «специального трибунала» для президента России Владимира Путина. По его словам, в 2025 году Украина будет "ключевым приоритетом". "Мы стремимся сделать все возможное, чтобы создать компенсационный комитет и конкретный механизм компенсации. Совет Европы должен играть здесь лидирующую роль".


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Путин: "после отвода наших войск из-под Киева киевские власти отказались от всех прежних договорённостей"
» Путин рассказал, как РФ "кинули" с минскими соглашениями, и с соглашениями марта 2022 г., и с зерновой сделкой
» Черновецкого временно убрали.
» Украина выведет войска из Ирака
» Россия хочет вывести войска из Грузии за четыре года
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Уничтожение казачества на Кубани: воспоминания очевидца

Опровержение

Путин заявил, что отвёл войска из-под Киева, чтобы "не допустить серьёзного кровопролития"

  • 22:27
  • 203

Британская полиция ужесточит борьбу с "ультраправыми", "христианско-ориентированными" выражениями и словом "чёрный"

  • 19:30
  • 210

В Первом казачьем университете будут изучать русский героический эпос

  • 18:45
  • 219

"Маховик ОПК запущен и приносит прибыль": Патрушев рассказал о перспективах западного "урегулирования" на Украине

  • 18:39
  • 245
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru