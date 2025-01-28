"Маховик ОПК запущен и приносит прибыль": Патрушев рассказал о перспективах западного "урегулирования" на Украине

Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Патрушев также отметил, что крушение российского судна "Урса Майор" в Средиземном море произошло в результате террористической атаки.
Боеприпасами западного производства за минувший год были убиты или ранены более 2 200 мирных жителей России, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
28 января убита мирная жительница при обстреле жилого сектора в Каховке (Херсонская область), ещё две женщины ранены. Также мужчина и женщина ранены в Алёшках.Продолжаются обстрелы Белгородской области, повреждены частные дома и автомобили, два села обесточены.