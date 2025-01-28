 

"Маховик ОПК запущен и приносит прибыль": Патрушев рассказал о перспективах западного "урегулирования" на Украине

 

Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. 

«Зачем странам Североатлантического альянса отказываться от своих военных планов? Маховик ОПК США уже запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев. На фоне ограничений против России и военной поддержки Киева темпы роста доходов ОПК США достигли наивысших показателей. От них не отстают и европейские страны, входящие в НАТО».

Патрушев также отметил, что крушение российского судна "Урса Майор" в Средиземном море произошло в результате террористической атаки.

 

Боеприпасами западного производства за минувший год были убиты или ранены более 2 200 мирных жителей России, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Всего за 12 месяцев 2024 года украинскими вооруженными формированиями по российским гражданским объектам было выпущено не менее 87 885 боеприпасов. Более 40% пострадавших мирных граждан, или более 2 200 человек, были убиты или ранены осколками снарядов, произведенных в США, Германии или Южной Корее и оплаченных из денег налогоплательщиков 18 западных государств".

28 января убита мирная жительница при обстреле жилого сектора в Каховке (Херсонская область), ещё две женщины ранены. Также мужчина и женщина ранены в Алёшках.

Продолжаются обстрелы Белгородской области, повреждены частные дома и автомобили, два села обесточены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Патрушев: мигрантов используют для создания террористических ячеек
» Патрушев: СНГ грозят новые бархатные революции
» ФСБ поймала "Аль-Каиду"
» Патрушев: 80 шахидов могут быть направлены в Россию
» Патрушев: 10 "аль-каидовцев" на территории Северного Кавказа
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Уничтожение казачества на Кубани: воспоминания очевидца

Опровержение

Путин заявил, что отвёл войска из-под Киева, чтобы "не допустить серьёзного кровопролития"

  • 22:27
  • 203

Британская полиция ужесточит борьбу с "ультраправыми", "христианско-ориентированными" выражениями и словом "чёрный"

  • 19:30
  • 210

В Первом казачьем университете будут изучать русский героический эпос

  • 18:45
  • 219

"Маховик ОПК запущен и приносит прибыль": Патрушев рассказал о перспективах западного "урегулирования" на Украине

  • 18:39
  • 245
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru