Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Зачем странам Североатлантического альянса отказываться от своих военных планов? Маховик ОПК США уже запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев. На фоне ограничений против России и военной поддержки Киева темпы роста доходов ОПК США достигли наивысших показателей. От них не отстают и европейские страны, входящие в НАТО».

Патрушев также отметил, что крушение российского судна "Урса Майор" в Средиземном море произошло в результате террористической атаки.

Боеприпасами западного производства за минувший год были убиты или ранены более 2 200 мирных жителей России, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Всего за 12 месяцев 2024 года украинскими вооруженными формированиями по российским гражданским объектам было выпущено не менее 87 885 боеприпасов. Более 40% пострадавших мирных граждан, или более 2 200 человек, были убиты или ранены осколками снарядов, произведенных в США, Германии или Южной Корее и оплаченных из денег налогоплательщиков 18 западных государств".

28 января убита мирная жительница при обстреле жилого сектора в Каховке (Херсонская область), ещё две женщины ранены. Также мужчина и женщина ранены в Алёшках.