 

Больше половины российских работодателей согласились нанимать специалистов без опыта

 

В России 74 процента работодателей испытывают нехватку специалистов. 26 процентов руководителей ощущают острый дефицит кадров, а 48 процентов — умеренный. 52 процента работодателей теперь нанимают специалистов без опыта, а также выходят из положения за счёт работников смежных областей. 61 процент опрошенных заявил, что образование потенциального сотрудника не является главным критерием.

60 процентов руководителей положительно относятся к выпускникам средних специальных учебных заведений (ссуз), а 28 процентов не видят разницы между выпускниками вузов и ссузов. Почти 70 процентов респондентов сказали, что с удовольствием бы взяли на работу специалиста со средним специальным образованием, если тот хорошо покажет себя на собеседовании.


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APN.ru