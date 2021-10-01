 

Роскосмос теряет миллиарды "из-за пандемии"

 

"Роскосмос" сообщил о многомиллиардных потерях, в частности, из-за сокращения прибыли от зарубежных контрактов и расходов на дезинфекцию.

"Для организаций госкорпорации "Роскосмос" последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд рублей и более 1 млрд рублей соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию", - говорится в отчёте "Роскососмоса" за 2020 год.

Это негативное влияние, как ожидается, сохранится,минимум, до 2023 года. 

В 2020 году выручка корпорации упала до 17,5 млрд рублей (в 2019 году составляла 22,2 млрд рублей).


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Что не так с реконструкцией Митридатской лестницы за 1 млрд рублей?
» Невменяемый сервер
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Во всем виноваты шпильки...
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Роботы прогонят трудовых мигрантов

Роботы прогонят трудовых мигрантов

Цифровизация на марше

Цифровизация на марше

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова ударилась в бега

  • 22:33
  • 0

Путин вышел из "самоизоляции", но продолжает отдавать предпочтение видеосвязи

  • 21:44
  • 80

Москвичей с ОРВИ будут тестировать на ковид двумя способами и отслеживать контакты

  • 21:33
  • 85

Роскосмос теряет миллиарды "из-за пандемии"

  • 21:23
  • 84

Лукашенко назвал объединение Белоруссии с Россией "абсолютной глупостью"

  • 02:16
  • 298

Сотрудники ВОЗ насиловали женщин, пока боролись с эболой в Конго

  • 22:21
  • 339
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru