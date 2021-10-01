Роскосмос теряет миллиарды "из-за пандемии"

"Роскосмос" сообщил о многомиллиардных потерях, в частности, из-за сокращения прибыли от зарубежных контрактов и расходов на дезинфекцию.

"Для организаций госкорпорации "Роскосмос" последствиями пандемии стали многомиллиардные потери, связанные с сокращением выручки и чистой прибыли от зарубежных контрактов (около 25 млрд рублей и более 1 млрд рублей соответственно), а также с незапланированными расходами на оплату нерабочих дней и простоя персонала, расходами на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию", - говорится в отчёте "Роскососмоса" за 2020 год.

Это негативное влияние, как ожидается, сохранится,минимум, до 2023 года.

В 2020 году выручка корпорации упала до 17,5 млрд рублей (в 2019 году составляла 22,2 млрд рублей).