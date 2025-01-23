Сирия расторгла договор с российской компанией об управлении Тартусом, российские суда дрейфуют у берегов Сирии

Новые власти Сирии расторгли договор со «Стройтрансгазом» об управлении портом "Тартус", который был заключен в 2019 году. Соглашение с российской компанией было рассчитано на 49 лет; согласно ему, она должна была управлять портом и инвестировать в его развитие больше 500 миллионов долларов

Военный эксперт Юрий Лямин и политолог Федор Лукьянов считают, что руководство Сирии хочет понравиться Евросоюзу и США, а также если не добиться снятий санкций, то "хотя бы облегчить санкционный режим".

Теперь все доходы от деятельности порта направляются "на благо сирийского государства". Рабочие, занятые в порту, вернутся под управление сирийской стороны.

Российским судам продолжают отказывать в эвакуации с Тартуса. Суда "Спарта" и "Спарта II", и ещё несколько судов, направленных для эвакуации военной техники, продолжают дрейфовать у берегов Сирии, не получая разрешения на вход в порт. По имеющимся сообщениям, на базе в Тартусе скопилось значительное количество российской техники, включая более 100 грузовиков и демонтированные радары ПВО, ожидающие погрузки. Политик Олег Царёв считает, что сирийская сторона использует ситуацию для шантажа России, но что они хотят в обмен на разрешение российским судам зайти в порт, - пока неясно.