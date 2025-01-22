В России объявлена индексация страховых и военных пенсий
- 22.01.2025, 20:38,
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Президент РФ Владимир Путин объявил
, что страховые пенсии будут проиндексированы по фактической инфляции - на 9,5% - задним числом уже с 1 января 2025 года. Также будут проиндексированы и военные пенсии задним числом - тоже с января. Таким образом, в феврале будет произведена доплата.
По словам
главы Минтруда Антона Котякова, индексация коснётся 37 миллионов человек.
С 1 апреля 2025 года должен повыситься размер социальной пенсии по старости — на 14,75%.