 

В России объявлена индексация страховых и военных пенсий

Президент РФ Владимир Путин объявил, что страховые пенсии будут проиндексированы по фактической инфляции - на 9,5% - задним числом уже с 1 января 2025 года. Также будут проиндексированы и военные пенсии задним числом - тоже с января. Таким образом, в феврале будет произведена доплата.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, индексация коснётся 37 миллионов человек. 
С 1 апреля 2025 года должен повыситься размер социальной пенсии по старости — на 14,75%.
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