В России объявлена индексация страховых и военных пенсий

Президент РФ Владимир Путин объявил , что страховые пенсии будут проиндексированы по фактической инфляции - на 9,5% - задним числом уже с 1 января 2025 года. Также будут проиндексированы и военные пенсии задним числом - тоже с января. Таким образом, в феврале будет произведена доплата.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, индексация коснётся 37 миллионов человек.

С 1 апреля 2025 года должен повыситься размер социальной пенсии по старости — на 14,75%.