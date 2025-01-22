США вложат в ИИ $500 млрд; с этим связано усиление жёсткой конкуренции за ресурсы

Президент США Дональд Трамп объявил об инвестиционном проекте "Старгейт" с участием ведущих мировых технологических гигантов OpenAI, SoftBank Group и Oracle. Предполагается вложить в искусственный интеллект, создание мощных дата-центро 500 миллиардов долларов.

Эти планы напрямую связаны с планами Трампа по наращиванию добычи углеводородов и поисков новых энергетических ресурсов, так как ИИ-технология требует огромного количества электроэнергии (а также большого количества воды, которая применяется для охлаждения серверов).

Опрошенные организаторами выставки Game Developers Conference разработчики видеоигр заявили, что искусственный интеллект оказывает негативное влияние на индустрию. Специалисты опросили 3000 разработчиков игр по всему миру. Около половины опрошенных заявили, что обеспокоены негативным влиянием, которое оказывают новые технологии на отрасль, и разочарованы ИИ. Респонденты согласились с тезисом, что ИИ помогает в написании кода, создании концепт-артов и 3D-моделей. Однако на вопрос о том, в какой области ИИ можно эффективно применять в отрасли, самым частым ответом был «никакой». «Я глубоко сожалею о том, что решил использовать ИИ в своей работе», — заявил один из геймдизайнеров. По словам другого специалиста, качество работы ИИ настолько низкое, что за ним часто приходится всё переделывать.



