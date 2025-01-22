 

С опорой на ГОСТ?!

Одной из тем, обсуждаемых в сообществах дорожников и автолюбителей, является оптимальное число полос дорожного движения. Кто-то считает, что нет ничего лучше широченных магистралей, кто-то выступает за относительно узкую, но плотную и равноразряженную сеть из дорог с небольшим числом полос.


В пылу этих споров довольно редко аргументом выступает проблема безопасности, возникающая, в том числе, из-за того, что водитель на многополосных магистралях вынужден держать в поле зрения существенно большее число участников дорожного движения, сохраняя постоянный контроль и за ними, и за дорожными знаками в широком угле зрения. Особенно остро эта проблема встает на регулируемых перекрестках дорог.

Проблема встает настолько остро, что нашла отражение в требованиях пп. 4.3 и 7.4.1.(И) ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»(Применяется с 01.04.2020).

 

Согласно п. 4.3 ГОСТ Р 52289-2019, знаки и светофоры должны быть размещены таким образом, чтобы они не были закрыты какими-либо препятствиями.

 

Несоблюдение этого нехитрого правила может привести к выезду на перекресток на красный свет, совершенному не по вине водителя.

Это же соображение касается и пункта 7.4 ГОСТ Р 52289-2019, регламентирующего правила установки светофоров. Согласно подпункту 7.4.1.(И) ГОСТ Р 52289-2019, установка дублирующего светофора слева за перекрестком допускается, если проезжая часть во встречном направлении имеет не более трех (всего лишь трех !!!) полос движения.

 

Пункты упомянутого ГОСТа, как и требования общевоинских уставов, при всей внешней простоте и прямоте, писаны кровью. Нарушения пунктов касаются обеспечения видимости дорожных знаков на перекрестках и чреваты дорожными авариями и потерянными человеческими жизнями.Именно поэтому требования ГОСТ52289-2019 являются обязательными к исполнению на территории РФ, (см. Решение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2023 г. N АКПИ23-957 Об отказе в иске о признании частично не действующим пункта 5.7.18 национального стандарта РФ ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств") а их нарушение может сопровождаться административной или, если нарушения стандартов приведет к серьезным последствиям, уголовной ответственностью.

 

 

Тем не менее, требования этого ГОСТ нарушаются сплошь и рядом, я бы даже сказал, последовательно и с особым цинизмом. Наглядный пример таких нарушений – перекрестки на Калужском шоссе в сторону Москвы на пересечении с Почтовой улицей (45 км)и на следующем, через полтора километра, перекрестке в районе д.78А д. Красная Пахра. В обоих случаях нарушен п 7.4.1. (пять полос встречного движения вместо требуемых ГОСТом трех), в первом дополнительно нарушен п. 4.3. (имеются препятствия видимости знаков светофора).

 

 

Следует отметить, что в случае непрерывного движения автомобилей проблема видимости встает не так остро: знаки светофора, как правило, не успевают переключиться за время проезда перекрестка автомобилем. Но в случае движения в пробке или остановки на светофоре на въезде на перекресток часто возникает ситуация, что светофоры на въезде на перекресток не видны вследствие ограничений видимости (верхним краем лобового стекла и стойками автомобиля), и водителям приходится руководствоваться знаками единственного светофора на выезде с перекрестка, установленного там вопреки требованиям ГОСТ 52289-2019, и, одновременно, соблюдать дистанцию с впереди идущим автомобилем.

 

Мало того что нарушены требования ГОСТ: на обоих перекрестках установлены камеры, исправно формирующие потоки административных правонарушений для водителей, проехавших на красный свет. Создается парадоксальная ситуация – административные нарушения водителей происходят вследствие административных нарушений (нарушение требований ГОСТ при установке светофоров), совершенных юридическим лицом при согласовании и установке светофоров.

 

Более того, возникает вопрос, не является ли административным нарушением установка на перекрестках, не соответствующим требованиям ГОСТ по обеспечению видимости дорожных знаков,специальных технических средств фиксации административных правонарушений, работающих в автоматическом режиме?


Ведь последние, в значительной части, совершаются водителями вследствие нарушения тех самых условий видимости светофоров, соблюдения которых требует ГОСТ!!!

 

45 км, пересечение с ул. Почтовая:

 

 

С опорой на ГОСТ?!
С опорой на ГОСТ?!
С опорой на ГОСТ?!

 

 

Еще пара фото - на дальнем плане единственный светофор на выезде с каждого из перекрестков, установленный с нарушением ГОСТ. Светофоры на въезде на перекресток из автомобиля, остановившегося вблизи стоп-линии, не видны (светофор над проезжей частью исчезает из поля зрения водителя за шесть метров до стоп -линии).

 

 

 
С опорой на ГОСТ?!
С опорой на ГОСТ?!

 

 

И, в подтверждение поставленной проблемы - пример расчёта для автомобиля Kia Sorento BL:

 

Высота глаз над асфальтом – 1,5 м.

Высота красного знака светофора – около четырех метров

Возвышение красного знака светофора – 2,5 м.

Расстояние видимости светофора – более 6,86 метров от стоп-линии.

 

 

Таким образом, для водителя автомобиля на фото светофор уже 4 метра как находится вне поля зрения водителя

 

 

Выводы читателю о том, за что же, например, на указанном перекрёстке идёт борьба - за реальную безопасность дорожного движения или за генерацию формальных административных правонарушений читателю предлагается сделать самостоятельно.

 

 

 

 

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