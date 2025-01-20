 

НАТО хочет закрыть для России Балтийское море

 

Страны НАТО нацелились на установление контроля за российскими судами в Балтийском море и намереваются закрыть доступ в Атлантику российским военным кораблям, сообщает газета "Телеграф". Отмечается, что Швеция развернула новую противокорабельную ракету Marks 3, способную удерживать российские корабли от выхода из портов Петербурга и Калининграда. Эстония и Латвия вложили значительные суммы в приобретение противокорабельных ракет для укрепления оборонного потенциала.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что страны НАТО хотят контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды, и рассматривают различные возможности по этому направлению.

 


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