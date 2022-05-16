 

В Польше призвали к "демилитаризации" Калининграда

Экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал "демилитаризовать и переименовать" российский Калининград, чтобы Балтийское море стало морем НАТО. 
"Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это,
наверное, понятно."
В Калининграде базируется Балтийский флот России. Одним из наиболее важных для российских сил участков является Сувалкский коридор — часть территории Польши и Литвы, отделяющая Калининград от Белоруссии. 
Ранее профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф называл Калининград «непотопляемым авианосцем», подрывающим силы НАТО в Северной Европе. 

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APN.ru