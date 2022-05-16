В Польше призвали к "демилитаризации" Калининграда

Экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал "демилитаризовать и переименовать" российский Калининград, чтобы Балтийское море стало морем НАТО.

"Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это,

наверное, понятно."

В Калининграде базируется Балтийский флот России. Одним из наиболее важных для российских сил участков является Сувалкский коридор — часть территории Польши и Литвы, отделяющая Калининград от Белоруссии.

Ранее профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф называл Калининград «непотопляемым авианосцем», подрывающим силы НАТО в Северной Европе.





