Председатель суда рассказал, почему в России мало оправдательных приговоров

Председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга рассказал, что в России не такая судебная система, чтобы в ней было много оправдательных приговоров, ведь вина подозреваемого устанавливается ещё на стадии следствия. Если в ходе следствия доказать вину фигуранта не удается, то дело не доходит до суда. Оправдательные приговоры возможны в случае прокурорских ошибок, считает Фуга.

Ранее судья в отставке Владимир Золотых отметил, что для российской судебной системы нет ничего лучше, чем суд присяжных, так как он выносит значительно больше оправдательных приговоров по сравнению с обычными судами. Это не значит, что присяжные "оправдывают всех", - частота обращений обвиняемых с ходатайством о рассмотрении их дел с участием суда присяжных в 2023 году составила всего 14 процентов.

В 2023 году число оправдательных решений составило 16,5 процента от числа всех вердиктов.