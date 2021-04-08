 

Общественная палата: отмена приговоров суда присяжных снижает доверие к судебной системе

 

Общественная палата РФ рекомендует правительству запретить отмену оправдательных приговоров, вынесенных на основании вердикта коллегии присяжных, за исключением случаев "фундаментального нарушения" либо "при наличии вновь открывшихся обстоятельств".

Под "фундаментальным нарушением процедуры уголовно-процессуального закона... следует понимать те случаи, когда неисправление судебной ошибки искажает саму суть правосудия, смысл приговора как акта правосудия, разрушая необходимый баланс конституционно защищаемых ценностей, в том числе прав и законных интересов осужденных и потерпевших", - отмечается в тексте со ссылкой на постановление Конституционного суда РФ от 11 мая 2005 года.

При этом Общественная палата указывает, что в 2019 году "областные и равные им суды отменили больше половины (54%) оправдательных приговоров. Данная тенденция прослеживается и в настоящее время. Так, в первом полугодии 2020 года областные и равные им суды отменили 19,5% обвинительных и 87,8% оправдательных приговоров, вынесенных районными судами с участием присяжных заседателей".

По мнению ОП РФ, частая отмена таких приговоров "способствует формированию недоверия со стороны населения к судебной власти и государственным органам в целом". 
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APN.ru