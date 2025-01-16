Глава военного комитета НАТО призвал страны НАТО считать, что "призыв к войне - это призыв к миру"

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Уходящий глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал страны НАТО считать, что "призыв к войне - это призыв к миру", поскольку именно это, по его мнению, способно обеспечить мир. "Меня назовут воинственным, но я скажу, что призыв к войне - это призыв к миру. Если мы будем лучше готовиться к сдерживанию наших врагов, снизится вероятность, что они нападут", - заявил Бауэр, призвав максимально увеличить инвестиции в производство вооружений на Украине для "наибольшей эффективности" действий против России. По его мнению, новые военные планы НАТО - это план создания "щита против России".

Менее чем через две недели начнёт работать новая миссия НАТО "Балтийский дозор" по охране "критической энергетической инфраструктуры" на Балтике.

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APN.ru