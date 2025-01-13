Товарооборот РФ с Китаем вырос за счёт поставок из Китая

Товарооборот между Россией и КНР в 2024 году увеличился на 1,9 процента, достигнув новой рекордной отметки в 244,81 миллиарда долларов. Рост показателя в основном обеспечила динамика поставок из Китая в Россию, выросшая на 4,1 процента, до 115,49 миллиарда долларов. В то же время импорт российских товаров по сравнению с уровнями 2023 года почти не изменился, составив 129,32 миллиарда долларов.

товарооборот Китая и США по итогам 2024 года

вырос на 3,7 процента и достиг 688,28 миллиарда долларов

Соединенные Штаты сохранили за собой статус крупнейшего торгового партнера Китая. Экспорт из КНР в США увеличился на 4,9 процента, дойдя до 524,66 миллиарда долларов. В то же время поставки из США в Китай снизились на 0,1 процента, составив 163,62 миллиарда долларов.

В то же время

В основном Китай покупает в Соединенных Штатах продукцию сельского хозяйства, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы, а продает смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, бытовые приборы, обувь, детские игрушки.