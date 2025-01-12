 

Мэр Лос-Анджелеса потребовала от пожарных сократить бюджет меньше чем за неделю до сильнейших пожаров

 

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала от пожарного департамента сократить бюджет на 49 миллионов долларов менее чем за неделю до начала пожаров в городе. Решение могло привести к закрытию 16 пожарных станций. При этом власти не хотели, чтобы распоряжение стало известно общественности. Природные пожары, которые бушуют в окрестностях Лос-Анджелеса с 7 января, уже привели к гибели, по меньшей мере, 16 человек (ещё 15 числятся пропавшими без вести) и выгоранию 15,5 тыс. га территории, уничтожению более 10 тыс. строений.

 

Американский ведущий популярного подкаста Джо Роган в июле 2024 года рассказал о своём разговоре с пожарным из Лос-Анджелеса, который предсказал, что "когда-нибудь пожар начнётся в самом сложном месте, и подует самый сложный ветер, и мы ровно ничего не сможем с этим сделать, Лос-Анджелес выгорит до самого океана. До сих пор нам просто везло с ветром".  

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