Основательница движения BLM купила дом за 1,4 млн долларов в "белом" районе Лос-Анджелеса

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Одна из основателей движения BLM (Black Lives Matter, "Жизни чёрных важны"), чернокожая американка Патрис Куллорс купила за 1,4 миллионов долларов дом в престижном районе Лос-Анджелеса, населённом преимущественно (на 88%) белыми и лишь на 1,8% чёрными американцами. 
По основному роду занятий Патрис -- художница, сама себя она называет "натренированной марксисткой" (trained Marxist). Её детство прошло всего в тридцати километрах от купленного дома, но "это был совсем другой мир". 
За прошлый год движение BLM на пожертвованиях подняло 90 миллионов долларов. Поскольку бухгалтерия организации непрозрачна, непонятно, сколько из этих денег ушло на счёт Куллорс. 
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APN.ru