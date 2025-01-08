Приднестровье. Маленькая Россия и отражение





"У нас тут ужас. Даже рядом, в Днестровске, отключают свет. В части Незавертайловки Интернет отрубили, и требуют с нас по 1000 долларов за новое подключение. Люди теперь ездят на велосипедах в Днестровск, у кого какие знакомые, чтобы пообщаться с детьми в России. У стариков печек ни у кого нет, топить нечем, какая-нибудь электродуйка и плитка электрическая.

Просто плачут все.

Просто плачут все. Выходят на улицу и рыдают. Ни дров, ни печей, ничего нет. Плиточка и дуйка, и это всё выключают. Свет же выключают периодически. Все сидят, дрожат. И там минус шесть ночью было. Вот сейчас, последние ночи холодные были. Минус шесть ночью, минус четыре днём - и это холодно. Холодно и темно. В общем, катастрофа.”

Это сообщение поступило мне из Приднестровья. Накануне Православного Рождества.

Незавертайловка - старая русская казачья станица. Где замерзают брошенные всеми старики. Когда-то, в школьный период, я тренировался там в футбольной команде. Рядом Днестровск, возле которого расположена Молдавская ГРЭС, мое первое в жизни место работы, мощный энергетический кластер, от которого расходятся ветви на Румынию, Болгарию, Украину и соседние регионы Молдовы и Приднестровья. ГРЭС построена в шестидесятые, для производства электроэнергии использовались в разное время в разной пропорции уголь, газ и мазут. Сейчас работает на угле, которого осталось чуть-чуть. Единственный котёл, из двух, пригодных под работу на угле. Производимая сейчас электроэнергия на две трети покрывает потребности Приднестровья. Дубоссарская ГЭС в северной части Приднестровья производит мизер, от 3 до 5% от общего объема производимой сейчас в Приднестровье.

Угля на ГРЭС хватит ещё на полтора месяца. Регион Приднестровья газифицирован практически на 100%, это означает, что дровяных печей в частном секторе практически ни у кого нет. Либо они не использовались десятилетиями. Уже есть первые жертвы среди селян, угоревших, заснувших с затопленной печью. Дров тоже не особо, это степной регион.

В смысле финансов и деятельности местных юрлиц Приднестровье надежно блокировано снаружи. Транспортные коридоры по направлению к Украине также блокированы с украинской стороны. Контракт по газу предполагал поставки через территорию Украины.

В Молдове его близкое к государству юрлицо-прокладка, через которую газ юридически корректно поступал на территорию Приднестровья. Конец поставок через Украину эквивалентен концу контракта с Газпромом.

В Москве считают, что молдавская сторона должна озаботиться контрактами по альтернативным маршрутам. В Кишиневе считают, что поскольку Приднестровье является "де-факто” под контролем властей РФ, беспокоиться о маршруте поставок в регион, где живут граждане РФ, должна Россия.

Москва считает, что Молдова таким образом отказывается заботиться о части своей территории, поскольку Россия официально Приднестровье считает регионом Молдовы. Газпром также требует у Кишинева погашения порядка 700 млн долларов долга, Кишинев долг не признаёт. Ситуация выглядит как тупик.

Государственность Приднестровья, то есть функционирование структур власти, армия, милиция и инфраструктурные расходы обеспечивались долларами, за которые Молдавская ГРЭС продавала электроэнергию в Молдову. За газ Приднестровье не платило. Из этих средств большинство населения получало скромные зарплаты и пенсии. Не больше 100 долларов, как правило.

Удивительный факт, но в Приднестровье многократно проходили вполне себе демократические президентские выборы. С альтернативными кандидатами, настоящей борьбой компроматов, скандалами, наездами статусных политтехнологов и популярных у населения ведущих телешоу. С живой политической конкуренцией на каждом участке, ценностью экзит-поллов, массой курсирующих в Тирасполь и обратно зарубежных журналистов.

Честно говоря, меня долго не оставляла надежда, что "мафия бессмертна”, и она всё "порешает” между собой и на этот раз, как решала раз за разом на протяжении всех тридцати с лишним лет.





Без необходимости погружения в их разборки обычных людей, простых смертных.

Некие разборки случались ведь и раньше, речь идёт не просто о деньгах, а о сверхприбылях. О миллионах и миллиардах долларов.

По оценкам в период до 2011 года Приднестровье потребило безвозмездно российского голубого топлива на 6 млрд долларов США. Полагаю, чемоданы, доверха набитые зелёной наличностью, с удовольствием привыкли получать и распределять среди своих близких и дальних родственников "уважаемые люди” в Москве, Кишинёве и Киеве. Конечно, и в Тирасполе. "Правила игры” работали. Колёсики крутились. И не только в энергетике. Ещё один бриллиант приднестровской индустриальной сокровищницы - Металлургический комбинат в Рыбнице. Достался при распаде СССР новым хозяевам чуть ли не с иголочки, со свежим оборудованием.

Как Приднестровье не стало Люксембургом. Хотя и могло.

На первом этапе и ГРЭС, и ММЗ принадлежали непризнанному мировым сообществом государству, и обогащали понемногу семьи директората и жителей городов-спутников, которым позволялось понемножечку накрутить что-нибудь и в свою пользу из доходов каждого, отдельно взятого экономического бегемота.

Пока кто-то там, в далёких столицах, не поднял брови, и не решил таки наложить на эти активы свою покровительственную руку.

В итоге, в "нулевые” в Приднестровье окончательно победило евразийство. И лакомые куски приднестровской экономики с благословления московских элит заполучили своих собственников. ГРЭС переходила из рук в руки через цепочку фирм-прокладок, и, в итоге, когда уже сняли сливки в десятки миллионов все, кому положено, чемоданы принесены и счета пополнены, станция оказалась в собственности российской крупнейшей энергокорпорации. Последней. Оплатившей, надо понимать, множественные прокладки из десятков проходимцев за счёт российского же налогоплательщика.

Металлургический комбинат по новой евразийской традиции согласно последним трендам Москвы, перешел в заботливые руки узбекского миллиардера. Затем после смены президента в Тирасполе, и соответственно, смены "ответственных” башен для приносящих чемоданы, туда пришел казахский крупный бизнес-деятель, запомнившийся местному бедному населению фотосессиями его близких родственников где-то в Монако, хвастливо выставлявших на всеобщее обозрение коллекцию Ламборджини и прочих люксовых автомобильных моделей. Время было сложное, но "схемы работали”, и вооруженный конфликт на Донбассе принёс комбинату не только эшелоны военного металлолома, но и, соответственно, хороший доход. Что было с того Приднестровью? Чем это помогло населению республики, кроме скромных зарплат работникам комбината? История, разумеется, умалчивает. Зато в Киеве и Кишинёве наверняка у местных бонз повышалось настроение. Регулярно. Поток денег не иссякал достаточно долго.

Шик евразийской олигархии на фоне постепенно пустеющих руин приднестровских окраин - контраст, разумеется, бросался в глаза. И казахский олигарх куда-то исчез после очередных выборов, особо не раскланиваясь на прощание. Проигравший выборы очередной приднестровский президент покидал республику в ночи, вплавь, в сторону Кишинёва. И его, и его пассию пригрели в итоге их российские покровители.

Таким образом, сливки с Приднестровья снимались десятилетиями. В отличие от Абхазии, над которой недавно после очередной подачи электричества по всей республике зажужжали "народные” майнинговые сервера, в Приднестровье данный тренд не коснулся населения в целом. Не позволило множество таможен и таможенников со всех сторон, наверное. Но крупный майнинговый кластер единственного, судя по всему, но очень авторитетного владельца, вполне себе работал.

О подлинных собственниках остальных региональных активов также ходили самые разнообразные слухи. Мне приходилось слышать действительно экзотические версии. О том, что "на самом деле” Приднестровье является собственностью Аллы Борисовны (а, соответственно, быть может и самой "Семьи”), ещё волосатее была версия об истинном "владельце” всего и всея по имени Майкл Кентский. Да, тот самый, член Британской королевской семьи, двоюродный брат королевы Елизаветы II. Которого на определенном этапе известный российский политолог, ныне здравствующий иноагент *Станислав Белковский то ли в шутку, то ли всамделишно, продвигал на российский престол.

Помимо кандидатуры вероятного монарха РФ Майкла Кентского, господин *Белковский предложил также план *"Белковского-Бэсеску”, согласно которого Приднестровье смогло бы приобрести независимость, а Бессарабия - перейти в состав Румынии. В общем, о давних и прочных связях элит Англии и Приднестровья ещё скажут когда-нибудь своё веское слово конспирологи. Но, если перейти из области политического юмора в область реальной человеческой драмы, которую мы наблюдаем сегодня, то вспомнить следует о многих упущенных возможностях.

Помимо доходов промышленных гигантов, значительные средства в Приднестровье также зарабатывались долгие годы на таможенной очистке самой разнообразной продукции для украинского потребителя. Через Приднестровье десятилетиями рекой текли финансовые потоки не только безвозмездной помощи со стороны России, но и доходы местных экономических агентов били рекорды. У экономических агентов поменьше дела также шли неплохо. Покупались квартиры в Одессе и Кишинёве. Кто успел схватить мешочек с заработанными внезапно в столь нестабильном месте сокровищами и инвестировать в правильных регионах - тот и молодец.

Приднестровье - республика упущенных шансов. С такими космическими доходами, при наличии серьёзной заинтересованности, можно было не просто стать каким-нибудь Люксембургом, но и приумножать территорию просто покупая всех подряд соседей своими деньгами.

Можно было ещё до времён Воронина купить целиком молдавский парламент и объединить Республику Молдова со столицей в Тирасполе. Можно было бы ещё в "лихие девяностые” спокойно прикупить земель в соседней Украине, обеспечив выход к Чёрному морю, и даже прикупить немножечко Румынии, просто чтобы было. В конце концов, вполне хватило бы ресурсов даже перенести столицу в соседнюю Одессу, отправив и туда пару вагонов с наличностью. Шанс был.

Возможно, если бы обошлись без всевозможных евразийцев, при наличии эффективного руководства можно было если не всё из вышеперечисленного, то почти всё. В конце концов, позвать в гости самого Майкла Кентского, а не только наследника престола Жору и его маму, не раз посещавших Бендеры померить тапочки местного производства. Помню, царствующим особам даже выделили некий домик под резиденцию в Тирасполе. Не знаю, как давно они бывали там в гостях.

Эта страшная драма, которая разворачивается сейчас в Приднестровье, заставляет обращать взгляд назад, чтобы попытаться понять - а могло ли быть иначе?

Могло бы.

Приднестровье многие местные жители считают маленькой Россией, некой "Малой Землёй”. И это не случайно. Дело не только в том, что на этом участке когда-то заканчивались русские земли, а за Днестром начинались земли турецкие. Дело в том, что многие современные процессы в Приднестровье можно было, я это не раз замечал, рассматривать как наглядную картинку не столь далёкого будущего для самой России. Как некий эксперимент. Не раз находил подобные параллели, перемещаясь из России в Тирасполь и обратно. Как будто Приднестровье в каких-то трендах на шаг Россию опережало на несколько лет. Глядишь - спустя время та, или иная технология, или бизнес-приём и в Россию приходят.

Быть может, проблема была в том, что в самой России до конца никогда не могли определиться в своём отношении к приднестровскому вопросу. Так и смотрели, как на "русское поле экспериментов”.

И если какая-то часть российского чиновничества раньше боготворила Куршевель и складывала свои сбережения в Цюрихе, сегодня им опять некогда. У них родина в Дубаи. И они инвестируют туда. В надежде, что спустя десятилетия, какой-нибудь бармалей погладит брюхо, и милосердно пожалеет их потомство на берегу Персидского залива. Не будет резать ножиком.

Возможно, случайным образом на каком-то этапе ответственность за проблематику Приднестровья в Москве была возложена на ненадлежащую публику. И сегодняшняя трагедия - это плод равнодушия неких "ответственных лиц”. Неких "башен”. Судя по контексту, неровно дышащих к евразийству. Слишком уж не случайны примелькавшиеся персоналии.

Я примерно представляю логику "другой стороны” в нынешней разборке по Приднестровью. Вероятно, им пообещали, что если следовать некоему плану, то можно заполучить всё. И ГРЭС, и ММЗ, и всё остальное. Умные люди написали план. Не предусматривающий даже, вероятно, какой-либо войны.

Всё это можно было бы предотвратить, если б думали об этом заранее. Я предполагал подобное и 25, и 15 лет назад. Глядя на роскошь приднестровских элит, и на регулярный переход из рук в руки приднестровских предприятий при мизерных пенсиях и унижающих достоинство зарплатах. Наверняка эти сценарии должны были учитывать и ответственные руководители, те, кто отвечал за данное направление в Москве. Узнаем ли мы их имена.

Можно лишь предполагать, откуда в итоге поступит помощь замерзающим русским в Приднестровье - из России или Евросоюза. Кто их согреет, накормит, даст одежду.

От холода в домах наверняка умирают люди каждый день. Мы вряд ли увидим об этом репортажи по CNN, но я уже не столь уверен, расскажут ли об этом по российским каналам. Пока молчат.

Хотя очевидно, об умерших от холода русских стариках, о страдающих, брошенных всеми пенсионерах из казачьего села Незавертайловка, как и о тех, кто уже погиб от использования давно законсервированных печей, некондиционных газовых баллонов и прочего, можно написать уже сейчас - они верили в Россию. А что им ещё оставалось.

И что им ещё остаётся сегодня. Тем, кто там.

И если погибнет эта маленькая Россия, что ждёт большую?

Русские смотрят на Приднестровье, как на своё отражение в маленьком зеркале.

Вглядываются в ледяные осколки.





*Станислав Белковский признан в Росиии иноагентом.