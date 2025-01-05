С чего начинается Сирия

Мало кто из русских не ужаснулся б, если бы представил на мгновение события, случившиеся накануне в Сирии, на территории РФ.

Бородатый лидер, встречающий европейскую чиновницу, не подавая руки, согласно собственных культурно-религиозных обычаев. Реабилитация радикальных течений, совсем недавно ответственных за публичное усекновение голов в массовом порядке, назначение бывших палачей на министерские должности.

И при этом же вполне удовлетворенное поведение представителей и комментаторов цивилизованного мира. В стиле, "людоед, в общем, то, не совсем плохой парень, а чего такого”. Можно добавить к этому откровенный триумф Эрдогана и турецкого общества, воспринявшие данные процессы на территории бывшей своей провинции как заслугу турецкого политического класса в стремлении продвинуть не только идеалы, но и границы Османской империи.

Пусть не "де-юре”, но хотя б "де-факто”.

Какая, впрочем, разница. Стоит ли жалеть падавший десятилетиями, и, наконец-то, упавший режим, вопрос такой себе, многоуровневый. Но представлять всю эту умопомрачительную картину в собственном доме здоровому русскому человеку вряд ли естественно. А стоит представить. Так уж ли много отделяет день сегодняшний от реализации подобного сценария в недалёком будущем?

Не столь важны цифры. Пять лет, десять, тридцать или пятьдесят. Главное - понимание динамики процессов.

Как подобное может происходить в России? Это ведь невозможно представить!

Недавно столкнулся с комментарием российского эксперта-стотысячника с отсылкой к цифрам аналитики «United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. International Migrant Stock 2020». Согласно выводов эксперта, Россию покинули за последние десятилетия от 10 до 20 миллионов человек. Согласно данным на 2020 год. Эксперт подчеркивает, что ситуация последних пяти лет не учтена, и можно набросить ещё.

В свою очередь, я уверен, что не ошибусь, если эти 25 миллионов человек разделю на женщин и мужчин не поровну. Что женщин, с большой вероятностью, уехало 23 миллиона, а мужчин - всего 2. Объяснение тому простое. Помимо программистов, русских мужчин за границу уезжает практически нисколько, единицы. А вот женщины, наоборот, при первой же возможности выходят замуж. В итоге, оказываясь во всех углах планеты - вплоть до Аляски и Ушуайи на Огненной земле. 23 миллиона русских женщин, как и мужчины, в большинстве своём остаются прописанными где-нибудь в российских населенных пунктах, делая стабильными цифры государственной статистики. Фактически же, их в России давно нет. И вряд ли они вернутся на постоянное жительство. Как и их дети.

Демографический коллапс русских регионов связан, на мой взгляд, именно с данной причиной. Русские женщины десятилетиями, молча, безо всяких там демонстраций и комментариев в социальных сетях, благодаря аккаунтам сервисов знакомств, различным программам по обмену, делают сознательный выбор. Уезжают куда подальше.

Причины тому весьма просты. Они вне пропаганды, это обычный инстинкт самки. Которой нужно принести детёнышей в стабильной среде, где и ей будет занятие, и самцы не сидят без дела, у самцов есть работа, и где, по возможности, нет идиотских законов.

Русские регионы пустеют. Выбора у молодых женщин несколько десятилетий как нет. Могу судить по Брянской области. Где даже сегодня какая-нибудь мебельная фабрика не может никого найти на свои зарплаты уже в 50 тысяч рублей. Раньше искали на 5 тысяч, а сегодня на 50 - не найти.

А что такое 50 тысяч? 500 долларов? Я работал на такой же мебельной фабрике в школьные каникулы, году эдак в 1988. Особо тоже не платили, заработал за полтора месяца на подержанный проигрыватель. В цеху регулярно затягивало людей в сушильный станок размером с дом, за рукав, превращая руку, а то и половину туловища, в нечто, толщиной в лист бумаги. Если не успеть подбежать к кнопке аварийной остановки. Ещё может отрезать пальцы или кисть широким резаком с лезвием.

Сегодня туда никого не могут найти на 50 тысяч рублей. Просто людей стало меньше. Тёмные улицы. Тёмные дома. Некому свет включить. Умерли. Уехали. Нет никого. 15 км от Брянска.

Почему недостаточно рождаемости? Политики негодуют. Но как-то по-особенному. Не глядя на реальность. Никто ж не хочет смотреть на цифру в 25 миллионов уехавших от нищеты и отсутствия перспектив. Это ж придется признаваться самим себе, что с рабовладельцами как-то не выходит у русских размножаться. Вот Афганистану рабство и ад войны заходят "на ура”, рождаемость прёт последние лет тридцать. Им нравится. А русским - не очень.

В Москве можно, конечно, снять красивые шоу для ТВ. Где исполнитель с физиономией евнуха и голосом кастрата развлекает публику далеко за пределом возраста фертильности.

Потом ответственная публика начинает размышлять - а кто виноват? Наверное, помешали случайные однополые связи. Нет, не отъехавшие 20 с лишним миллионов девушек, а некие связи.

Которые никак не мешают Индии, Средней Азии и Латинской Америке бить все возможные рекорды по деторождению. Но в итоге, законодатели, чей личный опыт сексуальной жизни давно уже пребывает в зоне абсолютного нуля, решают железной рукой "навести порядок” в этой области. Уже дошло до цензуры фильмов на Онлайн-площадках, литература на подходе. За комментарии и рисунки в блогах на эротические темы "не с тем уклоном” легко в тюрьму уехать.

Формальная логика лишь в том, что некие мировые игроки построили некое политическое движение в глобальном масштабе, где в качестве базы используются лозунги сострадания к *секс-меньшинствам. И поскольку глобальные игроки как-то уж слишком далеко, и до них нет ни малейшего шанса дотянуться, можно поиздеваться над кем-нибудь поблизости. Над собственным населением. В попытках борьбы с внешним политическим движением.

Глобальные игроки, запустившие это движение, к счастью, не додумались спасать котиков. Поскольку страшно было бы представить реакцию на котозащитное мировое движение в тех частях планеты, где реакция властей всегда предсказуема и радикально тупа.

Думаю, в отдельных регионах сразу бы посыпались публичные заявления о том, что "Содержание котов в домах у нас невозможно генетически”, вместе с котами умерщвлялись бы их хозяева, побивались бы камнями на площадях за изображение котов. Кошачьи эмодзи в мессенджерах попали бы под статью об экстремизме, а детей бы навсегда лишили мультика про кота Леопольда. Кота Базилио бы наверняка вырезали из фильма про Приключения Буратино, превратив его, скажем, в цаплю. При влёте в страну на фильтрации бы строгий господин в погонах просматривал базу данных - нет ли где-либо ненароком лайкнутых котов?

Устроить шутливый эксперимент над дураками - вполне сгодится как буквальная реализация всевозможных конспирологических теорий.

Благо, опыта много. Достаточно вспомнить, как китайцы всей страной гонялись с палками и камнями за воробьями, не давая им сесть на почву, якобы воробьи клюют рассаду. А потом рассаду предсказуемо сожрали насекомые, и в страну пришел голод. Кто-то же научил китайское руководство за воробьями бегать. Кто-то, кто значительно умней.

В конечном итоге, что там коты! Можно ж просто запретить все гаджеты. При прилёте из-за рубежа заставлять сваливать их в мусорку. И идти дальше спокойно. Общаться в будку телефона-автомата. А чего. Нормально же. Жили ж как-то без них. Драники ели. Весело ж было.

Сирия начинается везде по-разному, но где-нибудь она имеет все шансы начаться с импотенции и маразма элит.

30 лет массового выезда русских женщин, показавших фигу всем политикам, всем строителям "гражданского общества” некоего особого типа. Столетиями быть Европой, во многих областях ключевой страной Европы, а затем решить осознанно прекратить быть ею.

30 лет написания репрессивных законов для русских. Когда уже даже весьма авторитетные, приближенные к власти, со здоровым аппетитом политологи, начинают шутить. По тому поводу, что очередными поправками в УК Госдума, наконец-то, "запретит россиян”. Не знаю, что там запланировано на счёт "россиян”, но русских с такими тенденциями через несколько десятилетий, с большой вероятностью даже запрещать не придётся. Они исчезнут.

Прибавим сюда 30 лет политики "открытых дверей” в отношении наименее образованных представителей сопредельных государств, составивших в итоге пехоту оргпреступности, наркобизнеса и поставщиков безграмотных людей для рабского труда.

Добавить в эту питательную среду религиозного фанатизма и экстремизма - и коктейль готов. Можно начинать.

То, что "соевой оппозиции” болотных эпох не поздоровится первой - вполне очевидно. Надо же на чем-то тренироваться. По аналогии с процессами в Сирии публичное отрезание голов может начаться с наиболее рафинированной публики, под любыми предлогами, хоть недостаточной религиозности, хоть недостаточного почитания каких-либо "авторитетов”.

Вслед за соевой публикой резать головы могут начать буквально всем, кто имеет мнение не то что на публике, а хотя бы в секретном чате своего телефона.

Когда *отрезатели голов напьются крови, они провозгласят себя умеренными, и их, конечно, признает мировое сообщество. И Запад, и Восток. А какая разница. Признают все. **Талибов же, в итоге, признали все. Какой была аргументация?

"А это единственная в регионе реальная сила.”

Вот и вся аргументация. Разве нет?

Сегодняшнее сирийское руководство признают в итоге все. А по той же самой причине. Потому что "реальная сила”. Это между собой глобальные игроки будут переругиваться и пытаться перетянуть "реальную силу” на свою сторону по самым разным вопросам - от геополитики до всего прочего.

Безусловно, в РФ события могут идти по другим сценариям. Но одно очевидно - 30 лет маргинализации населения, безработицы и бесправия привели к оттоку женщин и квалифицированных специалистов. Ещё 30 лет, ещё минус 25 млн русских женщин - и, как-бы если не раньше, в любом случае, - хаос неизбежен. В конце которого любой бывший бармалей в кремовом костюме с турецкой, например, саблей, будет востребован обществом как спаситель. Для наведения элементарного порядка на улицах. Уже много не надо будет. Хотя бы элементарного порядка.

Оливье и ёлки, конечно, настрого запретят. Но это ж сущие мелочи. Насчёт того, оставят ли Рождество, уверенности, конечно же, нет.

Что способно остановить подобные тенденции?

Программу на этот счет написать способен много кто. Нет политической силы, которая способна её реализовать. И нет никаких возможностей для появления такой силы, её легализации, обеспечения конкурентных возможностей.

Поэтому снова Новый год. Как повод послушать Баскова.

Посмотреть сказку про бармалеев. И поразмышлять, хрумкая оливье.

А как там сейчас дела, в Сирии?

*секс-меньшинства – пропаганда ЛГБТ и «общественное движение ЛГБТ» признаны в Росии экстремистскими и запрещены.

**«Талибан» на данный момент в списке террористических организаций, запрещенных в РФ