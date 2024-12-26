В репортаже из зоны СВО на "России-1" замазали "имперку", лик Христа и оставили красный флаг с серпом и молотом

В репортаже телеканала «Россия-1» из зоны специальной военной операции замазали флаг Российской Империи и лик Иисуса Христа. Военный корреспондент Николай Долгачёв объяснил причины монтажа тем, что «если тебя пригласили работать там, где опасно, где военные, ты не споришь о том, почему нельзя показывать лица людей или технику. Или то, что висит на стене». В то же время красный флаг с серпом и молотом (и лица людей) в репортаже не замазаны. У ТГ-канала "Многонационал" появилась требующая проверки информация, что имперский флаг в репортажах про военных теперь замазывают по установке ДИМК (Департамент информации и массовых коммуникаций МО).