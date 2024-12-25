Вьетнам готовится к полной биометрической прозрачности

Во Вьетнаме с 1 января 2025 года владельцы банковских счетов, не прошедшие биометрическую верификацию, не смогут
совершать электронные операции, такие как снятие денег, переводы и онлайн-оплаты. Согласно новым постановлениям Государственного банка Вьетнама, владельцы счетов смогут снимать деньги и проводить электронные платежи только после того, как они успешно пройдут процедуру сверки документов, удостоверяющих личность, и биометрической информации, предоставленной полицией или через систему электронной идентификации и аутентификации (VNeID).
Операции с картами на торговых точках пока будут осуществляться без обязательной биометрической верификации.
С июля 2024 года вьетнамское правительство собирало биометрические данные граждан страны, включая снимки радужной оболочки глаза, образцы голоса и даже ДНК, чтобы вписать их в новые ID-карты.
Ранее принудительную биометрию, без которой граждане утратят доступ к своим деньгам, ввёл Кувейт.