 

Вьетнам готовится к полной биометрической прозрачности

Во Вьетнаме с 1 января 2025 года владельцы банковских счетов, не прошедшие биометрическую верификацию, не смогут совершать электронные операции, такие как снятие денег, переводы и онлайн-оплаты. Согласно новым постановлениям Государственного банка Вьетнама, владельцы счетов смогут снимать деньги и проводить электронные платежи только после того, как они успешно пройдут процедуру сверки документов, удостоверяющих личность, и биометрической информации, предоставленной полицией или через систему электронной идентификации и аутентификации  (VNeID).

Операции с картами на торговых точках пока будут осуществляться без обязательной биометрической верификации.

С июля 2024 года вьетнамское правительство собирало биометрические данные граждан страны, включая снимки радужной оболочки глаза, образцы голоса и даже ДНК, чтобы вписать их в новые ID-карты.

Ранее принудительную биометрию, без которой граждане утратят доступ к своим деньгам, ввёл Кувейт.

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