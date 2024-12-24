 

В СПЧ фетву о многожёнстве назвали "разведкой боем" и предложили вернуть уголовное наказание

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов назвал "разведкой боем" фетву ДУМ РФ о разрешении многожёнства (отозвана после реакции Генпрокуратуры РФ). 
"В очередной раз они "продемонстрировали" своим радикально настроенным последователям и сторонникам как внутри нашей страны, так и за рубежом, что "кафирская" власть в России их "притесняет" и не дает им спокойно жить так, как они хотят, — по законам шариата. Радикалы провели разведку боем, проверив на крепость нашу государственную систему и уровень единства общества без особых для себя потерь".
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что в Уголовный кодекс нужно вернуть статью о запрете многоженства.
Исламский культуролог Ильдар Альбеков отмечает, что фетва ДУМ РФ не имеет никакого значения, потому что многожёнство есть в Коране: 
"Если честно, я очень удивился, когда Духовное управление мусульман России обнародовало фетву, разрешающую религиозное многоженство. Если многоженство есть в Коране, его нельзя разрешить или запретить".

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