 

Полиция в РФ сможет выдворять мигрантов-нарушителей, Генпрокуратура предупредила председателя ДУМ, фетва о многожёнстве отозвана

 

С 5 февраля 2025 года полицейские начальники в России получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях. В настоящее время полномочиями по выдворению иностранцев из страны обладают только суды.

 

Генпрокуратура РФ внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за богословского заключения, допускающего многоженство. Генпрокуратура напомнила, что "согласно положениям статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации в Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния" и "в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке". В то же время статьёй 15 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" определено, что религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, "если они не противоречат законодательству Российской Федерации".

 

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ принял решение отозвать фетву, которая разрешает религиозное многоженство.


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