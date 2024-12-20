Пятнадцатилетнюю школьницу из Балашихи издевательства в СИЗО довели до психиатрической клиники

"Лента" публикует
историю пятнадцатилетней девочки из Балашихи, арестованной "за петарду" и доведённой издевательствами до психического заболевания.
"В ноябре 2023 года Алису (имя изменено) задержали, вызвав в школу под предлогом того, что нужно разобраться с оценками. Там ее ждали правоохранители, которые начали беседу без представителей несовершеннолетней. У нее нашли петарду, которую она купила на маркетплейсе, чтобы снять видео для соцсетей. Само пиротехническое средство она переделала, пересыпав во втулку для туалетной бумаги. За это Алисе вменяют подготовку к убийству двух и более лиц. Следствие назвало этот предмет «самодельным взрывным устройством» (СВУ), однако экспертиза этого не подтвердила (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»)".
Со слов матери девушки, вызванная во время обыска на место собака на предмет как на взрывчатое вещество не отреагировала, взрывотехническая экспертиза впоследствии также подтвердила слова девочки.
"Кроме того, девушку обвиняют в участии в террористических организациях, поскольку они общалась со сверстниками в нескольких группах в соцсетях. По версии следствия, эти паблики были террористическими, хотя запрос в Минюст о проверке этой информации следователь направил только спустя почти год после начала разбирательства. Эти ресурсы также не были заблокированы на территории России по запросу контролирующих органов, соответствующее подтверждение предоставил Роскомнадзор (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»)".
Три несовершеннолетние сокамерницы Алисы жестоко издевались над ней в СИЗО: "Ее избивали, принуждали к самоубийству, удаляли волосы на голове кремом для депиляции и подвергали сексуализированному насилию посторонними предметами".
Родственники считают, что записи с камер видеонаблюдения, где были зафиксированы издевательства, намеренно стерли.
«Следственный комитет на мое заявление о преступлении не отреагировал до сих пор, прокуратура сослалась на несуществующий, видимо, документ, что делом занимается УВД, а УВД ответило, что материал, не поступал», — рассказала мать девушки.
В результате произошедшего девочка попала в психиатрическую больницу. Согласно заключению специалистов Национального медицинского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, ее нынешний диагноз мог возникнуть во время нахождения в СИЗО; лечение, по прогнозам врачей, будет долгим.
Максимальный допустимый срок нахождения под стражей — 18 месяцев, к нему же относится и содержание в больнице. К настоящему времени девочка находится под стражей более года, дальнейшие перспективы дела неясны.