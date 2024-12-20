Пятнадцатилетнюю школьницу из Балашихи издевательства в СИЗО довели до психиатрической клиники

"Лента" публикует историю пятнадцатилетней девочки из Балашихи, арестованной "за петарду" и доведённой издевательствами до психического заболевания.

"В ноя бре 2023 года Алису (имя изменено) задержали, вызвав в школу под предлогом того, что нужно разобраться с оценками. Там ее ждали правоохранители, которые начали беседу без представителей несовершеннолетней. У нее нашли петарду, которую она купила на маркетплейсе, чтобы снять видео для соцсетей. Само пиротехническое средство она переделала, пересыпав во втулку для туалетной бумаги. За это Алисе вменяют подготовку к убийству двух и более лиц. Следствие назвало этот предмет «самодельным взрывным устройством» (СВУ), однако экспертиза этого не подтвердила (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»)".

Со слов матери девушки, в ызванная во время обыска на место собака на предмет как на взрывчатое вещество не отреагировала, взрывотехническая экспертиза впоследствии также подтвердила слова девочки.

"Кроме того, девушку обвиняют в участии в террористических организациях, поскольку они общалась со сверстниками в нескольких группах в соцсетях. По версии следствия, эти паблики были террористическими, хотя запрос в Минюст о проверке этой информации следователь направил только спустя почти год после начала разбирательства. Эти ресурсы также не были заблокированы на территории России по запросу контролирующих органов, соответствующее подтверждение предоставил Роскомнадзор (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»)".