 

ФАС предупредила автоэкспертов о недопустимости рассуждений по поводу роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба РФ предупредила автоэкспертов о недопустимости прогнозов и рассуждений по поводу роста цен на бензин в следующем году, о чём рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. ФАС считает, что 

подобные рассуждения могут повлиять на цены и создать ненужный ажиотаж. В ответ на это Шапарин напомнил, что десять лет назад литр бензина можно было купить за 32 рубля, а сейчас его цена почти удвоилась, хотя в минувшие годы никаких оценок он не давал.

Летом этого года в России закрыли статистику о производстве бензина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы "избежать необоснованного давления на внутренний топливный рынок". При этом статистические данные о производстве бензина начали скрываться уже в мае.

 


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