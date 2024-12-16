Министр обороны РФ назвал украинские потери и призвал готовиться к вероятной войне с НАТО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сказал
, что за годы проведения СВО Украина потеряла почти миллион бойцов, в 2024 году - 560 тысяч. Министр призвал
своё ведомство быть готовым к любому развитию событий, включая вероятный военный конфликт с НАТО в ближайшие десять лет. По его словам, о возможности военного конфликта говорят решения на саммите Североатлантического альянса, а также доктринальные документы. Белоусов отметил, что у Минобороны "есть вопросы" по качеству поставляемой в войска экипировки, и они возникли сразу после начала спецоперации в 2022 году (некоторые уже решены). По словам министра, в третьем квартале 2025 года завершится формирование войск беспилотных систем ВС РФ.
Ракеты средней дальности, которые США планируют разместить в Германии, смогут долететь до Москвы
за восемь минут.