Министр обороны РФ назвал украинские потери и призвал готовиться к вероятной войне с НАТО

быть готовым к любому развитию событий, включая вероятный военный конфликт с НАТО в ближайшие десять лет.

По его словам, о возможности военного конфликта говорят решения на саммите Североатлантического альянса, а также доктринальные документы. Белоусов отметил , что у Минобороны "есть вопросы" по качеству поставляемой в войска экипировки, и они возникли сразу после начала спецоперации в 2022 году (некоторые уже решены). По словам министра , в третьем квартале 2025 года завершится формирование войск беспилотных систем ВС РФ.