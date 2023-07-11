Генсек НАТО рассказал, что альянс начал тренировать украинские войска в 2014 году

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал готовить и тренировать украинские войска в 2014 году. "НАТО начала обеспечивать снабжение и подготовку украинских вооруженных сил с 2014 года", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Он также заявил, что "наша работа сейчас состоит в том, чтобы сделать всё, чтобы Украина побеждала в этой войне".

Лидеры НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и значительного расширения "оборонных закупок"; главными угрозами названы "Россия и терроризм".

