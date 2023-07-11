 

Генсек НАТО рассказал, что альянс начал тренировать украинские войска в 2014 году

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал готовить и тренировать украинские войска в 2014 году. "НАТО начала обеспечивать снабжение и подготовку украинских вооруженных сил с 2014 года", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Он также заявил, что "наша работа сейчас состоит в том, чтобы сделать всё, чтобы Украина побеждала в этой войне".

Лидеры НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и значительного расширения "оборонных закупок"; главными угрозами названы "Россия и терроризм".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Столтенберг: все страны НАТО согласны, что Украина должна стать членом
» Финляндия стала 31-м членом НАТО
» Генсек НАТО: риск эскалации на Украине для НАТО гораздо меньше, чем риск победы РФ
» Генсек НАТО: война началась в 2014 году, и тогда же началась адаптация НАТО
» Кремль требует гарантировать не вступление Украины в НАТО
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Вьетнамизация Украины

Вьетнамизация Украины

Мусульмане спасают мир

Мусульмане спасают мир

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, эксперт рассказал о последствиях применения кассетных бомб

  • 23:28
  • 197

В Британии возраст мигрантов будет устанавливать МРТ, в Москве нашли мигрантский притон

  • 22:58
  • 1 362

Лидеры по зарплате в РФ: Москва, Чукотка, ЯНАО

  • 22:38
  • 194

Убийца Станислава Ржицкого в Буче чествовал "защитников Украины", а потом въехал в РФ

  • 22:31
  • 196

В ФРГ молодёжное отделение "Альтернативы для Германии" признали экстремистской организацией

  • 15:21
  • 283

Киссинджер: Горбачёву обещали нерасширение НАТО на восток, но только устно

  • 10:21
  • 316
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru