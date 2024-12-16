Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области расстреливали гражданских, не говорящих по-украински

ВСУ ударили по зданию районной администрации в Горловке, здание повреждено
. Также в городе сброшен натовский кассетный боеприпас на гостиницу "Стирол", повреждены
фасады гостиницы и многоквартирных домов поблизости, сгорел гражданский автомобиль.
ВСУ обстреливают
Энергодар (город-спутник ЗАЭС) из ствольной артиллерии.
Украинский пленный рассказал
, что в Курской области был приказ расстреливать гражданских, не говорящих по-украински. Он также рассказал, как подходил к российским позициям, надев российскую военную форму, просил сигарету или помочь подтолкнуть машину, после чего расправлялся с бойцами.
В зону военных действий в Курской области попали около сорока
православных храмов, богослужения там не совершаются.
Мирный житель погиб
в Курской области на трассе Обоянь - Суджа в результате удара украинского дрона.
В Белгородской области в районе села Борки беспилотник атаковал грузовик, ранен
водитель.