 

Деньги и имущество на сумму более 25 млрд рублей изъяты по делам о коррупции чиновников в РФ

 

В России по уголовным делам коррумпированных чиновников арестовано и изъято имущества, денег и ценностей на сумму свыше 25 миллиардов рублей, рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. За 10 месяцев 2024 года правоохранительные органы выявили почти 18 тысяч коррупционных преступлений, что на 6,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Отмечается и рост взяточничества — таких дел зарегистрировано более 9 тысяч, на треть больше предыдущего показателя.

Наиболее резонансными стали уголовные дела вице-губернатора Рязанской области, двоих заместителей губернатора Брянской области, заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики, министра сельского и рыбного хозяйства Карелии, первого заместителя министра здравоохранения Астраханской области, вице-губернатора Краснодарского края и бывшего заместителя премьер-министра Татарстана. Ведётся расследование в отношении бывшего заместителя руководителя департамента военного имущества Минобороны, причастного к хищению более 600 миллионов рублей.

 

Бывший директор по качеству Луховицкого авиационного завода имени Воронина Михаил Баранов организовал на предприятии массовые хищения комплектующих для истребителей семейства МиГ-29 с целью контрабандного вывоза на Украину.

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