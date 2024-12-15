Немецкая газета Junge Welt рассказала, что правительство Украины продаёт западным инвестиционным фондам основные активы страны. По информации издания, Киев, вероятно, работает над передачей оставшихся фрагментов экономики иностранным инвесторам.

Украинским сырьевым компаниям угрожает возможная конфискация активов, что приводит к резкому снижению их стоимости и позволяет потенциальным инвесторам выкупить пакеты акций по бросовой цене. К примеру, генеральным директором компании Veon, которая вместе с фондом Blackrock планирует поглотить оператора мобильной связи «Киевстар», является бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал перейти от замораживания российских активов к их конфискации. По мнению Сибиги, в случае замороженных активов России за рубежом нужно переходить к следующему этапу — их конфискации. «Нужно использовать не только прибыль, но и сами активы для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины», — сказал глава МИД Украины.

10 декабря Минфин США объявил о выделении Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах.