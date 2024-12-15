 

Юнна Мориц получила главный приз за вклад в литературу

Советская и российская поэтесса Юнна Мориц удостоена главного приза "За вклад в литературу" Национальной литературной премии "Слово". Советник президента РФ, председатель попечительского совета премии Елена Ямпольская назвала Юнну Мориц "нравственным комментатором российской литературы".

Попечительский совет принял решение учредить специальный приз имени Константина Симонова, победителем которого стал Сергей Лобанов с книгой "Голос фронта". В номинации "Молодой автор. Проза" первое место заняла Анна Долгарева за книгу "Фронтовые заметки". 

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