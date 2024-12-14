Украинцы атакуют российские регионы, под Белгородом погиб ребёнок, в ДНР раненые

Девятилетний ребёнок погиб при атаке украинского беспилотника по жилому дому в посёлке Майский в Белгородской области. Ранены также мама и второй ребёнок, которому едва исполнилось семь месяцев. В Шебекине из-за удара дрона загорелся жилой дом.

В Орловской области из-за атаки беспилотников загорелось топливо (пожар локализован), повреждены частные дома.

В Горловке, ДНР, два человека ранены при сбросе взрывчатки с дрона на служебный автобус, также ранены ещё три человека и атакован пассажирский автобус.

В результате обстрела Донецка ранен мирный житель.

Атакованы гражданские объекты в Васильевке Запорожской области.



