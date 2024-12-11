РФ построит в Таджикистане театр за 3,5 млрд рублей

Российский кабмин внёс на ратификацию
в Госдуму соглашение с правительством Таджикистана. В нём прописаны условия строительства и функционирования русского драматического театра имени Владимира Маяковского. Ранее правительство РФ выделило на строительство этого театра 3,5 млрд рублей, плюс 4 млрд рублей на центр для подготовки и обучения талантливых детей Таджикистана, плюс 5,7 млрд рублей на строительство и оснащение русскоязычных школ в Таджикистане.
Восстановление столетнего Краевого музыкального театра в Хабаровске, сгоревшего
из-за небрежности иностранных специалистов, обойдётся в 10 млрд рублей
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