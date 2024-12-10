Архиепископ возмутился решением Центробанка не изображать храмы на купюрах, но поместить туда памятник вождю башкирского восстания

Отказ Банка России от размещения на денежных купюрах храмов и культовых объектов может привести к опасному выхолащиванию религиозного пространства, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Это выхолащивание, приведение к стерильности ведет не к миру, а к тому, что будут процветать бактерии религиозного экстремизма, расколов и ересей. Свято место пусто не бывает».

Таким образом архиепископ прокомментировал слова зампреда Центробанка Сергея Белова, который заявил о решении больше не изображать на банкнотах объекты культурного назначения.

Представитель РПЦ подчеркнул, что область национального строительства и повседневного использования национальных символов не относится к сфере компетенции Центробанка, а заявления о «многонациональном характере России» не выполняют роль объединяющих, а разделяют и способствуют «центробежности».

Также архиепископ задался вопросом, каким образом памятник Салавату Юлаеву (предводителю башкирского восстания против Российской Империи в XVIII веке, когда совершались массовые убийства русских) на купюре в тысячу рублей будет носить объединяющий характер.

Памятник Салавату Юлаеву в настоящее время является одним из лидеров голосования.