 

Архиепископ возмутился решением Центробанка не изображать храмы на купюрах, но поместить туда памятник вождю башкирского восстания

 

Отказ Банка России от размещения на денежных купюрах храмов и культовых объектов может привести к опасному выхолащиванию религиозного пространства, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Это выхолащивание, приведение к стерильности ведет не к миру, а к тому, что будут процветать бактерии религиозного экстремизма, расколов и ересей. Свято место пусто не бывает».

Таким образом архиепископ прокомментировал слова зампреда Центробанка Сергея Белова, который заявил о решении больше не изображать на банкнотах объекты культурного назначения.

Представитель РПЦ подчеркнул, что область национального строительства и повседневного использования национальных символов не относится к сфере компетенции Центробанка, а заявления о «многонациональном характере России» не выполняют роль объединяющих, а разделяют и способствуют «центробежности».

Также архиепископ задался вопросом, каким образом памятник Салавату Юлаеву (предводителю башкирского восстания против Российской Империи в XVIII веке, когда совершались массовые убийства русских) на купюре в тысячу рублей будет носить объединяющий характер.

Памятник Салавату Юлаеву в настоящее время является одним из лидеров голосования.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Центробанк не будет изображать храмы на купюрах, ведь Россия многоконфессиональная страна
» Экспертка заявила, что кресты с тактильной модели Успенского собора убраны, чтобы не навредить слепым, и в антивандальных целях
» Епископ Зеленоградский Савва предложил защищать права русских
» Избран новый иерусалимский патриарх
» «Диалог-оптим» умер, но кризис пока живет
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

Черчилль – главный военный преступник ХХ века

Черчилль – главный военный преступник ХХ века

\

"Количество язычников в зоне СВО в Новороссии поражает!"

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Депутат Госдумы рассказал о концлагерях в Курской области и вывезенных на Украину детях

  • 20:06
  • 287

Архиепископ возмутился решением Центробанка не изображать храмы на купюрах, но поместить туда памятник вождю башкирского восстания

  • 19:52
  • 280

Вложения РФ в экономику Узбекистана выросли на 17%

  • 19:29
  • 181

Госдума приняла в первом чтении законопроект о знании русского языка при поступлении в школу

  • 17:17
  • 217

В РФ в ближайшее время вырастут штрафы за нарушение ПДД

  • 17:00
  • 213
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru