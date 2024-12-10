 

В РФ в ближайшее время вырастут штрафы за нарушение ПДД

Кабмин предложил увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов. Сильнее всего автомобилистов в случае принятия закона затронет повышение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 750 рублей, так как это правонарушение является самым распространенным в стране.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже поддержал это повышение, и в случае принятия документа изменения вступят в силу уже 1 января 2025 года.
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APN.ru