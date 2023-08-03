В РФ вернут штрафы за превышение средней скорости

В РФ хотят вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости (речь идёт о замере времени в пути между дорожными камерами), Минтранс разрабатывает соответствующий проект. В правилах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства», с уточнением к п. 10.1 ПДД: водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введённых лимитов, в том числе будут штрафовать и за слишком медленную езду; готовятся соответствующие изменения в КоАП.