 

В РФ вернут штрафы за превышение средней скорости

 

В РФ хотят вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости (речь идёт о замере времени в пути между дорожными камерами), Минтранс разрабатывает соответствующий проект. В правилах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства», с уточнением к п. 10.1 ПДД: водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введённых лимитов, в том числе будут штрафовать и за слишком медленную езду; готовятся соответствующие изменения в КоАП. 

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APN.ru