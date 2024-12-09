 

Президент Приднестровья подписал указ о введении чрезвычайного положения

 

Президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе чрезвычайного экономического положения на 30 суток из-за неопределённости с поставками российского газа по территории Украины. В постановлении, в частности, говорится о введении в регионе особого правового режима, подразумевающего «запрет на экспорт энергоресурсов». Кроме того, в Приднестровье сформируют особые правила закупки природного газа и создания топливных резервов. Могут быть ограничены права на частную собственность и труд. Украина планирует прекратить транзит российского газа по своей территории с 1 января 2025 года.

 


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