Президент Приднестровья подписал указ о введении чрезвычайного положения

Президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе чрезвычайного экономического положения на 30 суток из-за неопределённости с поставками российского газа по территории Украины. В постановлении, в частности, говорится о введении в регионе особого правового режима, подразумевающего «запрет на экспорт энергоресурсов». Кроме того, в Приднестровье сформируют особые правила закупки природного газа и создания топливных резервов. Могут быть ограничены права на частную собственность и труд. Украина планирует прекратить транзит российского газа по своей территории с 1 января 2025 года.