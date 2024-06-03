Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Вероятнее всего будет предпринято постепенное внедрение неядерной войны НАТО ( войск и орудий НАТО) на территории России. Это будет сделано тогда, когда Запад и США будут уверены, что Россия не будет отвечать на эту реальную неядерную экспансию НАТО российским ядерным оружием. Это будет опасный и нежелательный вариант развития событий для России, так как неядерные силы НАТО значительно превосходят Россию.





Похоже на то, что этот проект гегемона по вхождению солдат НАТО на территорию России уже поступательно развивается. Уже есть основания для такого предположения. Более того, похоже на то, что США хотят создать видимость и иллюзию неучастия в НАТО для того, чтобы застраховаться от военного противостояния и войны России и США. Поэтому Трамп заговорил о выходе США из НАТО. Таким образом США рассчитывают обезопасить себя от ядерных и неядерных ударов со стороны России. Россия эту опасность для США должна показать.





Необходимо признать, что у США будет возможность на определённом этапе открыть Второй фронт против России, если начнётся неядерная война в Европе. Поэтому на этот счёт Россия должна быть прозорливой с целью недопущения ситуации и условий, при которых у США возникнет возможность открытия Второго фронта, поддерживающего Европу. Планы США необходимо обуздать намного раньше того, когда мировой конфликт может выйти на опасную ступень.





Избранный президент США Дональд Трамп не исключил выхода США из НАТО, если союзники не выполнят финансовых обязательств перед страной. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News. Ранее Трамп уже говорил, что страна выйдет из НАТО, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. «Если они будут платить по своим счетам, то конечно»,— ответил Трамп на вопрос о членства США в НАТО. Он отметил, что финансовые обязательства стран-участниц альянса станут ключевым пунктом для дальнейшего присутствия в нём Америки.





Кроме того, входе интервью Трамп заявил, что планирует ввести дополнительные пошлины для торговых партнеров Америки. «Я большой сторонник пошлин, считаю пошлины самым красивым словом в мире. Они сделают нас богатыми. При правильном применении пошлины являются очень мощным инструментом не только в экономике, но и во внеэкономических сферах»,— подчеркнул он.





Напомним, в прошлом году действующий президент США Джо Байден законодательно утвердил, что любое решение президента США о выходе из Североатлантического альянса должно быть одобрено сенатом, двумя третями голосов, или утверждено актом конгресса. Politico писали, что Трамп может вывести страну из состава НАТО, несмотря на этот законодательный запрет. Республиканец может проигнорировать мнение конгрессменов, сославшись на исключительные полномочия президента США в сфере внешней политики.





Вот мои замечания замечания и предположения на этот счёт:

1. Трамп не сможет уйти от политики, связанной с экспансионистской сущностью гегемона. Тем более, многое зависит не от него, а от бенефициаров и инвесторов - некоей скрытой общемировой финансовой власти, которая локализуется в США. Пока Трамп продолжает свои поствыборные игры и внушения, хотя былой мотив после победы его на выборах уже исчез. Нет былого куража и, в конце концов, придёт правда и реальность и Трамп скоро превратится в субъекта действий. Ниже приведу свои предположения о действиях.





2. Будет предпринято постепенное внедрение неядерной войны НАТО (войск и орудий НАТО) на территории России. Это будет сделано тогда, когда Запад и США будут уверены, что Россия не будет отвечать на эту реальную неядерную экспансию НАТО российским ядерным оружием. Это будет опасный и нежелательный вариант развития событий для России, так как неядерные силы НАТО значительно превосходят Россию. Похоже на то, что этот проект гегемона по вхождению солдат НАТО на территорию России уже поступательно развивается. Уже есть основания для такого предположения.





3. Последние выступления и поведение Трампа в Европе показали, что он не имеет конкретных ранее обещанных обнадёживающих эффективных планов по обузданию конфликта России и Украины. Трамп не проявил на этот счёт особого навыка и таланта. Приходит реальность и понимание того, что это была болтовня Трампа, но с авантюрным пафосом надежд. Трамп заявил на этот счёт избитый приём об использовании Китая. Вероятнее всего, дальше традиционного ограничения и запугивания Китая дальше дело не пойдёт. Проект стрессотерапии с помощью Китая - это мы уже проходили.





4. Необходимо признать фактор оптимистических когнитивных искажений о будущем. Обывателю свойственно под новый год строить иллюзии и проекты чуда. Всё будет зависеть не от принятия решений и договоренностей, а от эффективных действий России или Запада. Мир постепенно перестаёт заниматься ожиданием решения проблем с помощью договорённостей и волшебства Трампа. В мир будет приходить правда действий опасных для мира, а не диалогов. Особо это может обостриться после выхода на работу нового президента США.





США могут сделать Колумба козлом отпущения?





"Путешественник признан виновным не только в гибели десятков миллионов американских индейцев, но и последующей многовековой агрессивной политике коллективного Запада – благодаря золоту, которое хлынуло в Европу, Испания, Португалия, Англия, Франция и другие страны смогли поработить десятки народов и создать свои колониальные империи.

«Установлено, что в конечном итоге именно гражданин Колумб несёт ответственность за создание агрессивного блока НАТО, ибо если бы он не открыл Америку, то США никогда бы не появились на политической карте мира», – сказал пресс-секретарь суда Андрей Высоцкий".





Вот мои замечания на этот счёт:

Конспирология имеет свои грани связанные с когнитивными искажениями. При этом, есть убедительные доказательства, представленные в моих прошлых статьях о мировой тлетворности и деструктивности США. Мои критики часто не приводят аргументов и фактов, что США не занимаются экспансией. Тем более, это не только моя точка зрения, а доказанная позиция многих авторитетных зарубежных политологов и ведущих философов.





Теория заговора (конспирология) и её критика пущена в тираж с помощью США. Дескать, всё это бредовая теория. Бжезинский показал, что проект и заговор против СССР был. И они этот проект реализовали. Кстати, этот проект не прекращался. И об этом есть уже множество интервью американских экспертов. Возможно США выгодно всё спихнуть на Колумба и не нести ответственность за деструктивность мира. Можно спихнуть и на мать Колумба, которая его родила. Это когнитивные искажения, вызванные незнанием логики и неумением её применять. У классической логики есть такие тупики. Поэтому отсылаю читателей к работам по неклассической логике.





Социальные видеосети и видеоканалы переполнены шедеврами домыслятины и фантасмагориями о будущем России и мира. Особо преуспели в этом наши мигранты-журналисты, которые потеряли свои кормушки на федеральных каналах и иных СМИ. Надеюсь, что Бизнес-онлайн мудро оптимизирует этот информационно-рейтинговый мусор. В условиях информационной войны с Западом - то актуальная проблема!





Мы не заметили как в СМИ произошла подмена событий и фактов домыслятиной разного уровня и палитры. Нужно уметь различать объективную аналитику и публицистику от публицистики-домыслятины. А для этого необходимо знать какие логические, обзорно-аналитические и философско-психологические методы использует автор. Нужно знать механизмы возникающих когнитивных искажений с помощью которых манипулируется массовый безграмотный мировой обыватель. Кстати, именно на это делает свою ставку гегемон в информационной войне против России. Мною накоплен гигантский объём фальсификаций со стороны Запада и США на этот счёт. В этот поход пошёл известный мировой журналист Карлсон, у которого всё-таки есть крыша!





Перевоспитание гегемона и Запада по проблеме фальсификаций и когнитивных искажений должно состояться. Эта проблема такая же трудная как психокоррекция реальных когнитивных нарушений Байдена, вызванной деменцией. Россия не должна верить в переориентации США и Китая: сущность останется той же.





Со времён первых экономических реформ Китай взял курс на освоение внешних рынков. В итоге по этому показателю он обошёл США и считается безусловным лидером в сфере внешней торговли. Но сегодня проводить торговую экспансию на мировых рынках становится проблематично, китайские чиновники стали говорить о стратегии «внутренней циркуляции», в рамках которой приоритет отдаётся внутреннему потреблению, внутренним рынкам и местным компаниям в качестве основных двигателей китайской экономики.





Вот мои замечания на этот счёт:

1. Китай может обещать о переориентировании своей экономики на внутренний рынок. США могут обещать о переориентировании своей экономики внутрь себя и отказе от паразитической экспансии. Но это лишь обещания, противоречащие сущности этих двух мощнейших мировых экономических субъектов.

2. Сущноасть США в паразитической и виртуальной мировой экспансии знаков и туфты, подкрепляемых реальной экспансией НАТО. Это тираж знаков. Сущность Китая во вторичности к США и тираже людей и человеческих ресурсов по всему миру (концепция жёлтого мира). А от сущности не уйдёшь и Россия должна это учитывать, не строя когнитивных иллюзий или искажений действительности.





Главные слова 2024 года: удар русским словом "орешник" по английскому слову «брейнрот».





Недавно погуглил с целью определить главное популярное слово 2024 года в России. Этим словом оказалось «семья». Это, видимо, произошло из-за того, что 2024 год стал Годом семьи. Так же часто употреблялось и слово «искусственный интеллект», удерживающее высокие позиции уже несколько лет в связи с развитием технологий. Помимо этих слов, многократно использовались «выборы» и «квадробер».





И все-таки, лидером оказалось слово "орешник". Хотя оно появилось только недавно, в конце ноября. Причём, оно продолжает быстро набирать рейтинг. Решил сравнить с тем, что творится на этот счёт на Западе. Оказывается оксфордский словарь английского языка назвал слово «брейнрот» (brain rot, перевод— гниение мозга) словом 2024 года. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы издательства Оксфордского университета Oxford University Press. Как уточняют эксперты, «брейнрот» — это «предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно рассматриваемое как результат чрезмерного потребление материала (особенно онлайн-контента), который считается примитивным». В заявлении Оксфордского университета говорится, что термин приобрел новую известность в этом году как слово, используемое для обозначения опасений по поводу последствий потребления чрезмерного количества некачественного онлайн-контента. Так, частота использования термина увеличилась на 230% в период с 2023 по 2024 год.







